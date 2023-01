TRE empossa novo Desembargador Eleitoral Substituto

Agências

O Desembargador Eleitoral Substituto José Luiz John dos Santos teve sua cerimônia de posse realizada nesta terça-feira (17), no gabinete da presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS). José Luiz ocupa a vaga deixada pelo desembargador Eleitoral Substituto José Vinícius Andrade Jappur e passa a representar a classe dos juízes.