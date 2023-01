CNJ publica calendário de sessões do primeiro semestre de 2023

Portarias publicadas no Diário de Justiça Eletrônico na sexta-feira (13) estabelecem o calendário das sessões de julgamento que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizará no primeiro semestre de 2023.

De acordo com a Portaria 5/2023, a primeira sessão ordinária do ano está marcada para 14 de fevereiro, na sede do CNJ, enquanto, segundo a Portaria 6/2023, a primeira sessão do Plenário Virtual começará em 2 de fevereiro e estará aberta até o dia 10.

Os meses de fevereiro, março, abril, maio e junho terão duas sessões ordinárias e presenciais, cada, sendo que a última do semestre está marcada para 20 de junho, totalizando 10 sessões previstas, em modo presencial, no primeiro semestre. Este é o mesmo número de sessões ordinárias realizadas no primeiro semestre de 2022 – a exceção foi uma sessão extraordinária que ocorreu em junho do ano passado.

A exemplo das sessões presenciais, no primeiro semestre de 2023, ocorrerão duas sessões virtuais por mês, também a partir de fevereiro. O último encontro do plenário virtual no primeiro semestre será realizado entre os dias 22 e 30 de junho. Ao todo, serão também 10 sessões virtuais, mesma quantidade realizada na primeira metade do ano passado.