O Programa Justiça 4.0 está com processo seletivo para profissionais das áreas de design e tecnologia. São sete vagas para desenvolvedoras e desenvolvedores front-end pleno, com inscrições até 20 de janeiro. Há também uma vaga para associada ou associado de User Experience (UX), com inscrições até dia 19/1. O Justiça 4.0 desenvolve soluções tecnológicas para promoção da transformação digital do Poder Judiciário. As inscrições podem ser feitas pelo link no site do CNJ. A Escola Superior de Advocacia (ESA/RS) da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS), em parceria com a Comissão Especial de Compliance da OAB/RS (Cecom), prorrogou, até o dia 27/2, o edital para a submissão de artigos científicos para a composição do e-book "Compliance, Governança Corporativa e ESG: perspectivas e desafios". A submissão dos artigos deve ser realizada pelo e-mail [email protected] São até três autores por artigo, e um dos autores deve estar inscrito na OAB.