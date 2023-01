OAB Nacional cria grupo para combater agressão a advogados

O grupo de trabalho foi criado nesta quinta-feira (12) e será coordenado pelo presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, e composto pela diretoria do CFOAB, alguns conselheiros federais e presidentes de seccionais. O objetivo é identificar os agressores e os responsabilizar nas esferas cível, criminal e administrativa.

A criação deste grupo pela OAB Nacional não impede que todas as seccionais criem seus grupos próprios. Em desagravo publicado na quarta-feira (11), o presidente nacional ressaltou que a advocacia deve ser respeitada ao exercer suas obrigações constitucionais.

“O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil considera inaceitáveis agressões físicas ou verbais contra quaisquer advogadas ou advogados em decorrência de sua atuação profissional, como vêm ocorrendo frequente e sistematicamente no país. (...) O Estado Democrático de Direito pressupõe que todas as pessoas devem ter acesso a uma defesa qualificada, independentemente das acusações ou mesmo de culpa que recaem sobre elas. Assim, a OAB atuou de forma veemente em favor dos colegas que sofreram diversas tentativas de abuso, no passado, por parte de operações e também em favor dos profissionais que, neste momento, representam clientes investigados pelo STF”, afirmou o presidente Beto Simonetti.