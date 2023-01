Ato em defesa da democracia com os Três Poderes ocorrerá nesta segunda-feira

Um evento público com a participação dos Três Poderes estaduais, dos Tribunais regionais, de órgãos autônomos e de entidades da sociedade civil ocorrerá nesta segunda-feira (16), a partir das 14h, no átrio do Palácio da Justiça, na Praça da Matriz, e vai marcar o repúdio da sociedade gaúcha aos atos de terrorismo e vandalismo ocorridos no último domingo, em Brasília. A manifestação será organizada pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris).

Também já estão confirmadas as presenças da presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS), desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Valdeci Oliveira, dos líderes de todas as Cortes de Justiça no RS e do Ministério Público, além de representantes de diversas entidades de classe e associações civis. Também foi convidado para o evento o governador do Estado, Eduardo Leite. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4), desembargador Francisco Rossal de Araújo, confirmou participação.