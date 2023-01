ESA prorroga prazo para envio de artigos sobre Compliance, Governança Corporativa e ESG

Agências

A Escola Superior de Advocacia (ESA/RS) da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS), em parceria com a Comissão Especial de Compliance da OAB/RS (CECOM), prorrogaram, até o dia 27 de fevereiro de 2023, o edital para a submissão de artigos científicos para a composição do e-book “Compliance, Governança Corporativa e ESG: perspectivas e desafios”.