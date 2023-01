Resultado preliminar da 2ª fase do Exame de Ordem é divulgado

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS), por meio da Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado, divulgou, nesta quarta-feira (11), o padrão de resposta definitivo da 2ª fase (prova prático-profissional) e o resultado preliminar do 36º Exame da Ordem Unificado (EOU).

aqui aqui . Para consulta individual ao espelho de correção/espelho de prova, clique Os examinandos podem verificar quais são as respostas esperadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) para a peça profissional e as quatro questões discursivas, que compreenderam as áreas de opção do examinando no ato da inscrição. Para consultar o resultado preliminar da prova-pratico-profissional, clique