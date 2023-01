CAA-RS promove campanha "Previne Branco" no mês de janeiro

A Caixa de Assistência dos Advogados do rio Grande do Sul (CAA/RS) está promovendo a campanha “Previne Branco”, sobre saúde física e mental do profissional do Direito. Diversas ações estão previstas para o mês de janeiro.

Para incentivar a procura por ajuda psicológica, a advocacia regularmente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS) terá consultas gratuitas de telemedicina e telepsicologia durante o primeiro mês de 2023. Para ter acesso aos vouchers, basta entrar em contato e solicitar via chatbot (no site da CAA/RS), pela página de agendamentos on-line do Centro de Saúde ou pelos fones (51) 3287-7415 ou (51) 3287-7438.