Justiça do Trabalho retoma atividades no Rio Grande do Sul

Após período de recesso do Judiciário, a Justiça do Trabalho Gaúcha retoma seus trabalhos nesta segunda-feira (9). Entretanto, o curso dos prazos processuais, realização de audiências e sessões de julgamento seguem suspensos até 20 de janeiro.

O atendimento ao público externo nas unidades judiciárias de primeiro grau também funcionará em horário reduzido, das 12h às 16h. Estes dias serão destinados à realização da inspeção a que se refere a Recomendação nº 12/2013, da Corregedoria Nacional de Justiça, e à adoção de providências visando a eliminar ou reduzir possível atraso dos serviços existente nas Varas do Trabalho.

Além disso, a Resolução estabeleceu que os prazos processuais decorrentes de intimações publicadas ou cumpridas por Oficial de Justiça no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro terão a sua contagem iniciada no primeiro dia útil do mês de fevereiro. Já os prazos processuais iniciados até o dia útil imediatamente anterior ao dia 20 de dezembro terão a sua contagem retomada no primeiro dia útil posterior ao dia 20 de janeiro.

A Resolução também determinou a suspensão, durante o período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, do curso dos prazos dos processos administrativos nos quais a parte interessada esteja representada por advogado regularmente constituído nos autos.