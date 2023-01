O Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSTJ) publicou o edital de abertura do "II Concurso Público Nacional Unificado para Ingresso na Carreira da Magistratura do Trabalho". São 300 vagas para o cargo de juiz (a) do Trabalho substituto (a) no País. As inscrições vão até 15/2 e ocorrem pela internet. A prova será aplicada em 14/5, nas 24 cidades sedes dos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs). A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) promove "Curso Preparatório Enegrecendo a Toga", com inscrições abertas até 19/1. Com a intenção de fomentar a diversidade racial no judiciário, o curso busca preparar candidatos (as) negros (as) de baixa renda para todas as fases do concurso voltado à magistratura do trabalho. Inscrições pelo site da Anamatra.