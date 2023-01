Tecnologia cria novas funções para advogados

O acelerado desenvolvimento tecnológico causa transformações na sociedade como um todo, e esse fator também influência o Direito e a profissão do advogado. Com a introdução de novos softwares e sistemas virtuais, a função do agente do Direito vem sendo alterada e ganhando novas possibilidades no mercado de trabalho. Esse é um ponto essencial para discussão, pois o Brasil conta com 1,3 milhão de advogados registrados, e o Direito aparece como segundo curso superior mais procurado do Brasil, segundo o Ministério da Educação (MEC). Esses fatores influenciam a grande concorrência na classe, e a especialização pode ser o melhor caminho para novos bacharéis.

Focado nisso, o Jornal da Lei entrevistou o advogado e professor Leandro Antônio Pamplona, que desenvolve um grupo de estudos sobre Direito e tecnologia, na Faculdade João Paulo II, em Porto Alegre. O objetivo do grupo, que tem parceria com a rede social LinkLei, é apresentar as novas possibilidades da profissão aos alunos, além de tratar de temas relacionados com tecnologia, como criptoativos, block chain e smart contracts.

Como professor, preciso atualizar os alunos para o mercado, diz Leandro Pamplona

Jornal da Lei - Como o Direito brasileiro está acompanhando o avanço tecnológico?

Leandro Pamplona - Existe muita gente estudando sobre as transformações que estão acontecendo. Sob o ponto de vista da ciência, tem muita gente preocupada com esses impactos tecnológicos, Inteligência Artificial (IA), Web3, Smart Contract, enfim, essas coisas que são muito ligadas à tecnologia e que influenciam o Direito hoje. Por exemplo, o processo é integralmente digital, coisa que há dez ou 15 anos atrás não se pensaria. Há a questão específica dos jogos de apostas on-line, que ainda não têm uma regulamentação, o que está previsto para até o final do ano. Sob o ponto de vista da ciência do Direito, tem muita gente investigando. Em relação à legislação, ela ainda é extremamente escassa, mas não é (uma situação) diferente de antes. Quando a internet surgiu, obviamente que a gente não tinha uma lei sobre comércio eletrônico. As coisas vão se adaptando.

JL - As tecnologias podem alterar o perfil do advogado no Brasil?

Pamplona - O que vejo atualmente é que esse tipo de advocacia clássica está, não sei se com os dias contados, mas sofrendo uma profunda transformação. Hoje nós temos um avanço tecnológico de robôs, que fazem prazos e analisam estatísticas de juízes. Talvez essa função mais clássica do sujeito que vai lá, faz o seu prazo, não seja uma situação que vai se perpetuar, por isso é importante pensar na geração de bacharéis que estão se formando. Temos um mercado saturado, no qual essa advocacia clássica não tem mais lugar. Então, o sujeito vai se formar em uma faculdade modelo anos 1990 e entrar no mercado de trabalho 2023, que exige outras questões. Se tu fores verificar a maioria das faculdades, elas têm um currículo muito engessado, ou seja, o pessoal está aprendendo a mesma coisa que eu aprendi. O objetivo do nosso grupo de estudos é mostrar para os alunos atuais que não existe apenas dois ou três caminhos, ou fazer concurso ou ser advogado, existe muito mais. Ele vai poder trabalhar diretamente com a tecnologia, desenvolver softwares para que os robôs possam fazer os prazos e uma leitura adequada das estatísticas dentro do Direito. São muitos advogados no mercado, mas não temos advogados qualificados nessas novas áreas tecnológicas especificamente. E é isso que a gente precisa. Eu, na qualidade de educador e professor, vejo isso como um desafio a ser a ser verificado, porque nós precisamos atualizar os alunos para que eles possam fazer frente às necessidades do mercado.

JL - Como funcionam os Smart Contracts?

Pamplona - Eles não são contratos pelo ponto de vista jurídico, são programas. Um exemplo clássico é uma máquina de refrigerante. Tu colocas a moeda e retira o produto. É um contrato de compra e venda sem maiores formalidades. Ele não está escrito, mas existe ali uma confluência de interesses, então tu tens o interesse em comprar o refrigerante e a máquina está ali para essa finalidade. Um contrato inteligente (Smart Contract) tem essa dinâmica mais rápida. São contratos digitais, que são registrados em uma block chain. Cada vez mais a gente vai ver essa modalidade, esse instrumento, porque ele dá uma dinamicidade às relações jurídicas. Quando vais fazer uma compra e venda de um imóvel digitalizado, ele é feito através de um Smart Contract. Quando tu decides comprar um imóvel, o imóvel está à disposição. Quando existe a transferência do valor da tua carteira digital para a do vendedor, automaticamente sai um contrato, que é um contrato inteligente, de forma instantânea. Ganha-se tempo nessa negociação. Tu não precisas mandar para um advogado passar um ou dois dias fazendo contrato, e devolver. Ele (o contrato inteligente) é mais dinâmico.