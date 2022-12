Decisões do STJ serão publicadas regularmente durante recesso e férias forenses

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) publicará regularmente as decisões proferidas pelos ministros e pela presidência da corte durante o recesso de fim de ano, de 20 de dezembro a 6 de janeiro, e nas férias coletivas de janeiro e julho. As publicações serão realizadas no Diário da Justiça Eletrônico (DJE).

Desde 2020, o tribunal publica as decisões da presidência nesse período e agora a medida foi estendida para abarcar as decisões dos ministros relatores. Mesmo com as decisões sendo publicadas normalmente, os prazos recursais só voltarão a correr com o início do primeiro semestre forense, no dia 1º de fevereiro de 2023.