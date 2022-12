Judiciário Gaúcho fará doação para auxiliar no combate ao câncer no Estado

Agências

O Judiciário Gaúcho realizará a doação de valores expressivos ao Executivo para a realização de exames e procedimentos oncológicos. O Termo de Cooperação será assinado nesta quarta-feira (21), às 15h, pela Presidente do Tribunal de Justiça do Rio grande do Sul (TJRS), desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, e pelo governador Ranolfo Vieira Júnior, no Gabinete da Presidência do TJRS.