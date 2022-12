Judiciário gaúcho participa da inauguração da nova sede da Secretaria de Segurança Pública

O Judiciário gaúcho realizou a entrega do prédio no qual funcionava o Foro Regional do 4º Distrito para o Executivo. O ato conjunto entre os Poderes Judiciário e Legislativo garantiu a inauguração da nova sede da Secretaria Estadual de Segurança Pública, em solenidade ocorrida na manhã desta segunda-feira (19), que reuniu diversas autoridades no prédio situado no Bairro Navegantes.

O processo foi de uma troca de espaços entre os Poderes, o Judiciário entregou o prédio para tornar-se sede da Secretaria Estadual da Segurança Pública, enquanto o Legislativo transferiu ao Judiciário um terreno com área total de 8.254 metros quadrados, situado no Complexo do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), que será utilizado para a instalação do novo Centro de Justiça.

“O Judiciário atua com proatividade para, harmonicamente, colaborar com os demais Poderes com Responsabilidade Fiscal e redução da sua participação no Orçamento do Estado”, disse a presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS), Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira e completou “este ato também simboliza o excelente relacionamento e a harmonia entre os Poderes constituídos e as instituições autônomas do Estado do Rio Grande do Sul”.