Amatra IV fecha contrato para instalação de painéis solares em sua sede

A Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul (Amatra IV) fechou contrato para implantação de um sistema de geração de energia solar (fotovoltaica) na sede. O abastecimento de energia solar para toda a associação deve ser implementado no primeiro semestre de 2023.

O objetivo é tornar a Amatra IV mais sustentável ao utilizar energia sustentável e diminuir os custos da entidade. O presidente Márcio Lima do Amaral falou sobre o tema, “optamos pela mudança por ela se adequar à atual necessidade da preservação ambiental e por seus positivos impactos no presente e no futuro”, e completou, “assim, além de agirmos de forma condizente com a pauta ambiental, a partir da conversão, vamos ter autonomia financeira no que tange ao consumo de energia em alguns meses”.