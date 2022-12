Pesquisas revelam importância da Justiça Gratuita no Brasil

Segundo dados apresentados durante a 26ª rodada dos Seminários de Pesquisas Empíricas aplicadas às Políticas Judiciárias, 79% dos autores de processos trabalhistas utilizaram a Justiça Gratuita nos últimos anos. Já na Justiça Comum, apenas 27% tiveram acesso à alternativa. O evento ocorreu no primeiro dia do mês, e a live foi transmitida pelo canal de Youtube do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Além disso, as pesquisas demonstram que 92% dos autores são pessoas físicas com baixa renda. Análise realizada com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (Enamat) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) demonstraram que os litígios na área caíram em 30% nos últimos anos.