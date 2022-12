CNJ prorroga prazo para participar de pesquisa sobre assédio e discriminação no Judiciário

Membros da magistrados e magistradas, servidoras e servidores públicos da Justiça e outras pessoas que trabalham em unidades judiciárias têm até o dia 19 de janeiro de 2023 para responder ao formulário da “Pesquisa Nacional Assédio e Discriminação no âmbito do Poder Judiciário”, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A pesquisa é confidencial e tem objetivo de coletar dados relacionados à Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação no Judiciário. Sem caráter punitivo, a intenção da iniciativa é conhecer histórias sobre assédios ocorridos no ambiente de trabalho e a relação hierárquica envolvida no caso. Inicialmente o prazo terminava nesta segunda-feira (19), mas foi prorrogado para janeiro.