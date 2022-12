TJRS publica nova edição do Boletim Eletrônico de Ementas

Agências

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) publicou o Boletim Eletrônico de Ementas (BEE), no site da instituição, no link “Jurisprudência”. A publicação tem periodicidade quinzenal e destaca a jurisprudência do TJRS, possibilitando a consulta de ementas de acórdãos e decisões monocráticas recentes e de interesse social. Clique aqui para acessar o documento.