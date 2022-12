CNJ realiza webinário sobre conflitos possessórios coletivos

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) promove o “Webinário Conflitos Possessórios Coletivos: Perspectiva de Atuação no Judiciário no Regime de Transição Estabelecido na ADPF 828”, nesta quinta-feira (15), às 18h. A transmissão será realizada pelo canal de Youtube da instituição. O objetivo é abordar a perspectiva de atuação pelo Poder Judiciário no Regime de Transição Estabelecido na ADPF 828.

Participarão do evento o conselheiro do CNJ ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, o desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) Fernando Antonio Prazeres e a Secretária da Comissão do TJPR Patrícia Elache Gonçalves dos Reis Canela. A discussão será coordenada pela juíza auxiliar da Presidência do CNJ Fabiane Pieruccini.