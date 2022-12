Frederico Mendes Junior é empossado como novo presidente da AMB

Frederico Mendes Junior tomou posse como novo presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), nesta segunda-feira (12). A chapa Combatividade, Coragem e União, capitaneada pelo magistrado paranaense, foi empossada em Brasília.

Em discurso realizado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), Frederico Mendes afirmou ter três desejos. “A união da magistratura em favor da manutenção da democracia e do fortalecimento do Poder Judiciário; o reconhecimento dos juízes, que trabalham incansavelmente e devem ter mais estrutura para trabalhar e remuneração condizente com as suas responsabilidades.”

O novo presidente assumiu o compromisso de dar voz aos magistrados e defendeu a união da classe. “Nosso compromisso é fazer a vontade da magistratura. Faremos uma gestão voltada para as ideias, dando voz e ouvindo os magistrados de todos os lugares do Brasil”.

Por fim, Frederico disse que trabalhará pela justiça e independência do Judiciário. “É preciso transformar nossos sonhos em realidade e, por meio do esforço coletivo, concretizá-los. É pelo sonho de uma magistratura combativa, unida, de uma sociedade mais justa e igualitária, e por um Judiciário independente que vamos trabalhar e lutar”, concluiu.