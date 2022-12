TRT-19 lança cartilhas de acessibilidade

aqui O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (TRT-19) lançou, na segunda-feira (12), três cartilhas virtuais sobre os temas deficiências intelectual, auditiva e visual. O objetivo é fornecer informações e educar as pessoas sobre as diferentes tipos de deficiências e, assim, gerar inclusão. Cliquepara ver as cartilhas.

O presidente do TRT-19, desembargador Marcelo Vieira, comentou sobre a importância de ações inclusivas. “Nossa luta é sempre em prol de uma Justiça do Trabalho mais inclusiva. Iniciativas como essa tem finalidade de expandir o acesso à nossa prestação jurisdicional e levá-la ao maior número possível de pessoas. Precisamos garantir cidadania plena a todos, de forma que o cidadão com deficiência possa usufruir da nossa justiça, bem como compreender cada vez melhor e se envolver com os assuntos do mundo jurídico de seu interesse”.