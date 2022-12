OAB/RS participa da campanha "Cartas de Natal"

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) participará da campanha “Cartas de Natal” para a Escola Paul Harris, com entrega dos presentes na sexta-feira (16). A ação será organizada pela Comissão de Direitos Humanos Sobral Pinto (CDH) e pela Comissão da Criança e do Adolescente (CCA).

aqui A Ordem arrecadará os presentes e realizará a entrega às crianças atendidas. Para ver as cartinhas basta clicar. O presidente da OAB Leonardo Lamachia acredita que o papel dos advogados vai além do profissional.

“Para além do papel junto à advocacia, a Ordem tem uma missão com a cidadania e ações como essa reforçam o papel social da nossa entidade. Estamos, em mais um ano, aderindo à campanha e convidando a advocacia e a sociedade para se unirem por esse propósito”, afirmou Lamachia.

Como participar

Aos interessados em contribuir com a causa, as doações, que precisam estar identificadas, devem ser entregues até às 12h do dia 15/12 no seguinte endereço: Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 575, sala 401 - Praia de Belas/Porto Alegre - Portaria das 8h às 19h.