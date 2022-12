TRE/RS empossa nova Desembargadora Eleitoral

Na segunda-feira (5), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE/RS), desembargador Francisco José Moesch, empossou Elaine Maria Canto da Fonseca no cargo de desembargadora eleitoral.

Elaine Maria Canto da Fonseca é juíza de direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) e já integrava o pleno do TRE/RS desde novembro de 2021, como magistrada substituta. A cerimônia foi transmitida pelo canal de Youtube do Tribunal.