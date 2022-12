Judiciário terá folga nesta quinta-feira, Dia da Justiça

Agências

Os tribunais de todo o País realizam feriado nesta quinta-feira (8), em celebração ao Dia da Justiça. Por isso, o atendimento no Judiciário gaúcho, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS) e Foros das Comarcas da Capital e do Interior, será exclusivamente em regime de plantão, para recebimento de medidas urgentes.