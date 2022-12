Caars promove "Corrida da advocacia gaúcha"

aqui No próximo sábado (10), às 18h, ocorre a “Corrida da advocacia gaúcha”, na Rótula das Cuias (Avenida Edvaldo Pereira Paiva, 1.503). O evento é organizado pela Caixa de Assistência dos Advogados (Caars) e pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Sul (Sesc/rs). Há opção de percursos de 3km, 5km e 10km. Inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) podem se inscrever por

Inscrições

Atletas de ambos os sexos podem participar da prova. A inscrição é realizada no site do Sesc, de acordo com o regulamento no link acima, até as 18h do dia 6 de dezembro. O limite máximo da corrida é de 300 atletas.

Os valores são distintos para cada categoria. Atletas regularmente inscritos na OAB/RS participam da corrida por R$ 50. Dependentes também poderão se inscrever pelo valor de R$ 50 desde que estejam inscritos na Caars. Para efetuar sua inscrição, o dependente deverá escolher a opção advogado e deverá comprovar vínculo na entrega do kit, com a apresentação de um documento e a carteira de dependente da Caars. Clientes do Sesc/RS nas categorias de Comércios e Serviços e de Empresários pagam R$ 63. Por fim, as inscrições são de R$ 70 para o público geral. Para a caminhada, são R$ 50 para a participação da advocacia regularmente inscrita na Ordem e R$ 70 para o público geral. A Corridinha Kids terá o valor de R$ 40.

Retirada dos kits

Para a participação na Corrida da Advocacia Gaúcha, serão distribuídos kits da prova na loja Decathlon Praia de Belas (Av. Praia de Belas, 1181) na sexta-feira (9), das 10h às 20h. O kit contém chip para confirmar participação, camiseta oficial da corrida e sacochila.