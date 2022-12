Livro sobre Marketing jurídico será lançado em Porto Alegre no dia 12

Na segunda-feira (12), às 19h, no ExoHub (Rua Cândido Silveira, 198, Auxiliadora), ocorre o lançamento do livro “Marketing Jurídico e Prático: Técnicas e Estratégias que Atraem Clientes para Advogados e Escritórios”, de autoria de Gustavo Rocha e outros especialistas no tema.

O livro aborda as principais técnicas de captação de clientes na advocacia, desde a parte de redes sociais, funil de vendas, abordagem de pessoas, uso da tecnologia para este fim, entre outros. Uma oportunidade para conhecer mais sobre o tema com sete especialistas de peso no mercado brasileiro.

Leia a sinopse:

“Esta obra é uma coletânea de artigos atualizados de sete especialistas em Marketing Jurídico sobre o que existe de mais inovador no mercado. Trata-se de uma leitura dinâmica, completa e detalhada, que descreve a evolução do marketing jurídico e como se aplica na atualidade, com técnicas oriundas da experiência deste grupo de profissionais. Seguindo sempre o regimento ético da OAB, os autores discorrem sobre os principais temas para o desenvolvimento de uma estratégia de mercado”.