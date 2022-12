Corregedoria-Geral da Justiça designa juízes para o "Projeto Justiça no Veraneio 2023"

Agências

A Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) designou os magistrados para atuar no "Projeto Justiça no Veraneio 2023", que ocorrerá nas Comarcas de Tramandaí, Torres e Capão da Canoa, de 6 de janeiro a 28 de fevereiro. O projeto visa reforçar a prestação jurisdicional nas Comarcas do Litoral gaúcho devido ao aumento de demanda por causa do movimento de pessoas durante o verão.