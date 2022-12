O 13º salário é um direito de todo trabalhador celetista

A Lei 4.090/62 determinou as regras para o pagamento do 13º salário, benefício pago pelo empregador a todo trabalhador formal que atua com carteira assinada. Também conhecida como "bonificação natalina", o salário extra é calculado por 1/12 do valor devido em dezembro, o que significa que o trabalhador recebe o mesmo valor do último salário do ano, mesmo que tenha recebido menos durante os outros 11 meses.

Para ser considerado um mês trabalhado pelas regras do 13º, são necessários 15 dias de serviço naquele mês. A lei é válida para os empregados dentro das regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Além disso, beneficiários de pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-maternidade ou Bolsa Família têm direito ao 13º salário. Segundo dados do governo federal, mais de 31 milhões de cidadãos recebem o benefício no Brasil.

Em relação aos prazos, o pagamento do 13º pode ser realizado em uma única parcela, até o dia 30 de novembro, ou em duas parcelas, a primeira entre 1º de fevereiro e 30 de novembro, e a segunda até 20 de dezembro. O Jornal da Lei conversou com a advogada especialista em Direito e Processo do Trabalho e professora da Faculdade Estácio, Patrícia Fontes Marçal. A especialista explicou o objetivo da lei e comentou sobre detalhes e regras do 13º salário.

Jornal da Lei - Qual é a função do 13º salário?

Patrícia Marçal - A função é que, no final do ano, o trabalhador tenha uma disponibilidade financeira para reunir sua família e fazer a sua confraternização de Natal, mas sem dúvida nenhuma, por atrás disso também tem interesse comercial, que movimenta bastante a economia.

JL - Qual era o conceito do 13º em 1962, quando a lei foi criada?

Patrícia - O 13º é uma ilusão. Porque se você multiplicar 12 meses no ano por quatro semanas, vai dar 48. Se você multiplicar 13 por quatro, que seria com décimo terceiro, dá 52. Se divide 365 dias do ano por sete dias da semana, dá 52. Se fizer um estudo profundo sobre o 13º, você vai verificar que ele, no fundo, é um 12º. Nós já chegamos a ter 14º salário, que aí sim era um salário extra. Essa medida vem de uma lei antiga e, às vezes, sofre ameaças de cortar o 13º. Mas isso não vai acontecer, porque se cortar o trabalhador trabalha um mês sem ganhar nada.

JL - Quem não tem direito a receber o décimo?

Patrícia - Celetistas e aposentados têm direito ao 13º. Geralmente quem é MEI (Microempreendedor individual) e quem é autônomo não recebe o 13º, porque recebem mensalmente uma verba maior, justamente para compensar não ter (o 13º) no final do ano. De início, deveria ser assim, mas quem recebe, de acordo com a lei, são os empregados com carteira assinada e os aposentados. Eles (os autônomos) ganham mais, pois não têm desconto de imposto de renda, de INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), não têm esses descontos que viriam se eles tivessem um vínculo empregatício com uma empresa. Essa despesa fica por conta daquele trabalhador, que eu não chamo de empregado, pois empregado é celetista.

JL - O empregado pode pedir um adiantamento do 13º?

Patrícia - Isso é muito importante, e acho que muitos trabalhadores não sabem que a lei permite que se peça esse adiantamento. Por exemplo, o trabalhador que quiser receber a primeira parcela do 13º junto com as suas férias ou uma antecipação, já tem que protocolar no RH (Recursos Humanos) agora em janeiro. Ao invés de receber em 30 de novembro, já recebe uma parcela no início do ano. Isso ajuda na despesa com escola, na despesa com o IPVA, IPTU e todos esses tributos que a gente geralmente tem que pagar no mês de janeiro. Raramente algum trabalhador sabe disso e acaba esperando para o final do ano, se onera, tendo, no final, que pagar as dívidas e não sobra nada para si.

JL - O pedido de adiantamento do 13º deve ser obrigatoriamente aceito pela empresa?

Patrícia - Sim. Ele (o empregado) protocola uma cartinha, um ofício. Tem de ser feito por escrito no mês de janeiro. O ideal é ir no RH, que, às vezes, eles têm o formulário próprio para isso, ou então só uma assinatura autorizando que esse 13º venha com as férias ou que venha antecipado. Se não fizer isso, só vai receber mesmo em novembro e dezembro.

JL - O que o trabalhador deve fazer se não receber o 13º salário?

Patrícia - É recomendável que (o empregado) vá no sindicato, porque o sindicato tomará as providências, pois ele está lá para proteger o trabalhador. Obviamente, vai forçar a empresa a pagar e, se apagar com atraso, terá que pagar com juros. Outra possibilidade é, quando ele sair da empresa, entrar com uma ação trabalhista e não só pedir o dano material, porque ele contava com aquele dinheiro que não veio para pagar as contas. Em decorrência disso, há como pedir também indenização por dano moral.