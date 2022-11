Novo Juiz-Corregedor toma posse na CGJ

O Juiz de Direito Felipe Só dos Santos Lumertz será empossado, nesta quarta-feira (30), às 15h, como Juiz-Corregedor. O magistrado substituirá a Juíza-Corregedora Carla Patrícia Boschetti Marcon, que encerrou seu período na Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ).

O Juiz Felipe Lumertz é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), no ano de 2006. Foi Assessor da Desembargadora Maria Isabel de Azevedo Sousa, no período entre 2006 e 2008. Aprovado no concurso público para Juiz de Direito, tomou posse em 2010. Atuou nas Comarcas de Guaporé, Rosário do Sul, Nova Prata, Rio Pardo e Sapiranga.