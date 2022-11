Agências

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) promove “Direto da Copa: meios de resolução de disputas no futebol”, nesta sexta-feira (2), às 14h. O encontro ocorrerá na sala do Conselho, no 14º andar da sede da OAB/RS, mas também contará com transmissão via Zoom.