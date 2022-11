CSJT abre Pesquisa Nacional de Satisfação dos Sistemas relacionada ao segundo semestre de 2022

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSTJ) lançou, na segunda-feira (28), a Pesquisa Nacional de Satisfação dos Sistemas referente ao segundo semestre de 2022. O objetivo da pesquisa é saber o grau de satisfação do público-alvo (interno e externo) em relação aos sistemas providos.

O levantamento está previsto no Índice de Satisfação com os Sistemas de Tecnologia da Informação (Istic), que faz parte do Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho 2021-2026, e pode ser respondido até 15 de janeiro de 2023.

Serão avaliados o Processo Judicial Eletrônico (PJe), e os Sistemas Administrativos Nacionais, que tem como principal público-alvo os (as) usuários (as) internos (as) da Justiça do Trabalho. Serão avaliados o Sistema de Acompanhamento da Execução Orçamentária (Sigeo), Sistema de Cadastro de Pessoal (Sigep), Sistema FolhaWEB (Sigep) e o Sistema de Planejamento Orçamentário (Sigeo).