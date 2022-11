CNJ promove seminário sobre litigância predatória

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizará, a partir das 9h desta quarta-feira (30), um seminário para discutir o fenômeno da litigância predatória e como o Judiciário deve estar atento a isso. O evento ocorrerá no Plenário do Conselho Nacional de Justiça, mas terá transmissão pelo canal do Youtube da instituição.

Magistrados e outros membros do sistema de justiça discutirão o abuso do direito de recorrer ao Poder Judiciário, caracterizado muitas vezes pelo volume excessivo de demandas que comprometem a capacidade de resposta dos tribunais. As inscrições podem ser feitas no site do CNJ, até terça-feira (29).