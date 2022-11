TRT-4 altera regimento para ter equidade de gênero no tribunal

No dia 24 de outubro, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4) realizou uma alteração regimental, aprovada pelo Pleno, que afirma “todas as Comissões, Comitês e Grupos de Trabalho deverão observar a equidade de gênero, e, sempre que possível, de raça, além de dever assegurar, igualmente sempre que possível, a representatividade das pessoas com deficiência, na sua composição, ressalvando-se os colegiados cujos membros sejam elegíveis, ou cuja composição esteja prevista regimentalmente”.

O projeto foi ideia da Comissão de Mulheres da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região (Amatra IV) e do Comitê de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade do TRT-4, que desejam implementar medidas com objetivo de aumentar a equidade de gênero no tribunal. Hoje, as mulheres representam 51% do quadro de magistrados e 48% do quadro de servidores em exercício na Justiça do Trabalho gaúcha.