CNJ promove "3ª Jornada de Leitura no Cárcere"

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza, durante os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, a "3ª Jornada de Leitura no Cárcere". O evento online e gratuito, em parceria com Observatório do Livro e da Leitura, tem o objetivo de fortalecer o acesso ao livro e à leitura para pessoas privadas de liberdade.

O evento terá a presença de escritores para conversar sobre o tema da leitura no cárcere, e integra as atividades do programa “Fazendo Justiça”, parceria do CNJ com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e apoio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) para incidir em desafios no campo da privação de liberdade. Cliquepara conhecer mais sobre a programação do evento.