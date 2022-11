A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS) realiza, nesta quinta-feira (1º), o seminário "Meio Ambiente ao Meio-dia: Agricultura, Mudanças Climáticas e Sustentabilidade". O evento será on-line, às 12h30, e conta com a abertura de Alessandra Lehmen, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB/RS, e a presença de quatro especialistas. Inscrições pelo portal de eventos da Ordem. O Conselho Nacional de Justiça promove o "Seminário 10 anos da Lei nº 12.764/2012 (Lei Berenice Piana) - conquistas e desafios", nesta quinta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h. O evento tem como objetivo discutir as conquistas e os desafios da lei, que completa 10 anos e institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.