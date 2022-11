TRT-4 e Amatra IV promovem campanha "Ajudando quem Precisa"

Agências

A campanha "Ajudando quem precisa" tem objetivo de arrecadar fundos para ajudar famílias em situação de necessidade. A ação conjunta tem Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4), Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região (Amatra IV) e Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul (Sintrajufe/RS) como participantes, com o objetivo de incentivar a doação para famílias em situação de insegurança alimentar.