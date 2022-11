Justiça do Trabalho ilumina prédios em homenagem ao dia Nacional da Doação de Sangue

Os prédios do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4) e do Foro Trabalhista de Porto Alegre estarão iluminados com luzes vermelhas em alusão ao Dia Nacional da Doação de Sangue. A mudança permanecerá entre os dias 23 e 29 de novembro.

O objetivo da campanha é gerar visibilidade ao tema da doação de sangue, que tem a cor vermelha como símbolo, e incentivar as pessoas a se voluntariarem como um ato de solidariedade que pode ajudar a salvar vidas. O incentivo é importante para gerar engajamento sobre o tópico e aumentar a arrecadação de sangue, que caiu em 50% com a pandemia do Covid-19.

Confira alguns locais que realizam a coleta de sangue em Porto Alegre

Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs)

Agendamento pelo WhatsApp: (51) 98405-4260 ou pela internet. linkar: https://saude.rs.gov.br/agendamento-para-doacao-de-sangue

Fone: (51) 3336-6755.

Endereço: Av. Bento Gonçalves, 3722 - Porto Alegre - RS.

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Banco de Sangue do Complexo Hospitalar Santa Casa

Agendamento: doesangue.santacasa.org.br

Contato: 3214.8025

Localização: Av. Independência, 75 (em frente ao Hospital São Francisco)

Horário: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, e aos sábados, das 7h30 às 12h.

Banco de Sangue do Hospital Moinhos de Vento

Agendamento pelos telefones (51) 3314-3072 e WhatsApp: (51) 99235-6964.

A coleta de sangue é realizada no Bloco E. O acesso externo deve ser feito pela Rua Tiradentes, 333, ao lado do estacionamento do Hospital.

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h e sábado das 7h30 às 12h.

Banco de Sangue do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Agendamento: https://bit.ly/2HLaY9z

Telefone: (51) 3359.8504

Localização: unidade Básica de Saúde Santa Cecília – 2º andar (entrada pela rua São Manoel, 543).

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, preferencialmente para moradores da Capital e Região Metropolitana. Aos sábados, das 8h às 12h, limitado a 80 doadores.

Banco de Sangue do Hospital de Pronto Socorro (HPS)

As doações podem ser feitas em nome do HPS no Hemocentro do Rio Grande do Sul.

Banco de Sangue do Hospital Nossa Senhora da Conceição

Contato: WhatsApp 33572072

Localização: segundo andar do Hospital Conceição, na Av. Francisco Trein, 596, Bairro Cristo Redentor, Porto Alegre. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 17h, e aos sábados (exceto feriados), das 7h30min às 12h (até 60 atendimentos aos sábados).