Ministério dos Direitos Humanos promove a campanha "21 dias pelo fim da violência contra a mulher"

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) está promovendo a campanha “21 dias pelo fim da violência contra a mulher”, com o intuito de conscientizar a população sobre a situação de violência em que vivem muitas mulheres brasileiras. A iniciativa teve início nasegunda-feira (21) e se estende até o dia 12 de dezembro.

Uma das ações da campanha é o lançamento de Cartilhas de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, no site do MMFDH. Além disso, ocorrerá a Plenária do Balanço de 1º ano do Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio (PNEF) e o lançamento da 7ª edição do Programa Pró-equidade, que ocorre nesta quarta-feira (23).

A campanha anual tem o objetivo de incentivar o combate à violência contra a mulher e gerar mais visibilidade ao tema. Postagens e informações serão publicadas nas redes sociais do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.