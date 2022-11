Escritório de advocacia gaúcho lança cartilha da inclusão social

O escritório RMMG Advogados de Porto Alegre, com filial em São Paulo, lançou a Cartilha da Inclusão, “Vamos Falar em Diversidade?”. Por meio do “Squad Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade”, o escritório busca combater a violência e o assédio, além dos estigmas raciais no ambiente de trabalho.

A empresa aproveitou a ocasião do mês da Consciência Negra para fortalecer a iniciativa, com objetivo de impulsionar esclarecimentos sobre linguagem e condutas cotidianas no ambiente de trabalho. Além de explicações sobre termos e conceitos, traz alternativas para substituição de palavras ou expressões consideradas inadequadas.

A atividade contou com a participação da mestre em Direito e professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) Letícia Marques Padilha e do advogado e professor substituto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Lúcio Almeida, ambos especialistas e ativistas no combate ao racismo e ao preconceito.