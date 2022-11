Grupo teatral do TRT-4 apresentará peça em homenagem a Shakespeare

A oficina de teatro do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), “Os Impagáveis”, apresentará um espetáculo em homenagem ao dramaturgo William Shakespeare, denominado “Shakespirando”. A peça será apresentada ao público nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, às 19h, no auditório Ruy Cirne Lima do Foro Trabalhista de Porto Alegre.

[email protected]. Em caso de público interno do TRT-4, os ingressos podem ser retirados em ordem de chegada. A ideia é apresentar uma peça mais longa do que o comum e com toques de humor. A obtenção de ingressos pelo o público externo pode ser combinada pelo e-mail: [email protected]. Em caso de público interno do TRT-4, os ingressos podem ser retirados em ordem de chegada. A ideia é apresentar uma peça mais longa do que o comum e com toques de humor.

Elenco:

Tatiana Severo

Alexandre Farias

Daniela Silva

Antonio Buaes

Milena Oliveira

Antônio Ransolin

Sheila Antunes

Maria do Carmo Laroque

Lia Masoni

Rafael Colombo Hartmann

Rita de Cássia Gerlach Rodrigues

Alex Bernardes