OAB/RS lança selo "Empresa Amiga da Diversidade OAB/RS"

Agências

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS), por meio de sua Comissão de Comissão de Diversidade Sexual e Gênero (CDSG), lança o selo “Empresa Amigas da Diversidade OAB/RS”. O evento oficial ocorrerá na próxima quinta-feira (24), às 19h30min, no auditório do 2º andar da sede da OAB/RS.