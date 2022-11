ESA promove curso de aperfeiçoamento sobre pensão alimentícia

A Escola Superior de Advocacia (ESA/RS) da Ordem Advocacia do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB) promove o curso “Teoria e Prática da Pensão Alimentícia”, de 18 de novembro a 2 de dezembro, das 10h às 12h. As aulas serão ministradas doutor em Direito pela UFRGS e professor de Direito Civil na PUCRS, Daniel Ustárroz.

aqui O curso contará com três módulos: “Regras gerais da pensão alimentícia”, “Jurisprudência do STJ sobre a pensão alimentícia” e “A execução de alimentos”. A inscrição para as aulas pode ser realizada no site da OAB ou clicando

O evento tem um custo para os interessados; R$ 54 para o público em geral; de R$ 42 para advogados com mais de 5 anos de inscrição na OAB; de R$ 30 para jovens advogados (com até 5 anos de inscrição na OAB), estagiários inscritos na OAB e estudantes; e Matrícula Jovem Advogado contemplado no PPP (Programa Primeiros Passos): 1º ano gratuito e 2º ano com 50% de desconto.