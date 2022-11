CNJ realiza curso de "Capacitação em Propriedade Intelectual para o Judiciário"

Estão abertas as inscrições para o curso Capacitação em Propriedade Intelectual para o Judiciário, desenvolvido por e para juízes e ministrado pela academia da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). As inscrições ficarão abertas até a próxima quarta-feira (16), e o curso terá inicio no dia seguinte, quinta-feira (17) e ocorrerá até o dia 19 de janeiro.

aqui O curso promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) conta com análises de sentenças multijurisdicionais e de importantes questões de política pública envolvendo o direito de autor, as patentes e as marcas. Haverá também um Fórum de Discussão interativo. A inscrição pode ser realizada pelo site do CNJ, ou ao clicando