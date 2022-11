TST promove "Seminário Nacional Simone André Diniz: Justiça, Segurança Pública e Antirracismo"

Agências

Nos dias 17 e 18 de novembro, ocorre o Seminário Nacional Simone André Diniz: Justiça, Segurança Pública e Antirracismo, na sede do Tribunal Superior do Trabalho (TST). As inscrições para o evento, que será realizado de modo híbrido, com apresentação presencial e transmissão pelo canal de Youtube do Tribunal, ficam abertas até o dia 17.