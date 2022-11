Câmara dos Deputados aprova PL que aumenta pena para crimes sexuais contra crianças e adolescentes

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (9) a proposta do Projeto de Lei 1.776/15 (Paulo Freire da Costa - PL - e Clarissa Garotinho - União), que transforma crimes sexuais contra crianças em hediondos, e aumenta as penas aplicadas nesses casos. O projeto foi aprovado como substitutivo do relator, deputado Charlles Evangelista (PP), e será enviado ao Senado para análise e votação.

Atualmente apenas o estupro de menor é considerado crime hediondo, O PL pretende agravar outros crimes dessa natureza. O condenado por esse time de crime não terá direito à saída temporária. Condenados por produção, posse ou distribuição poderão ter saída temporária, mas com a utilização de tornozeleira eletrônica e proibição de se aproximar de escolas, parques e praças, e instituições com jovens. Essa medida evitaria que o detento alicie ou constranja crianças e jovens.

“Costumo dizer que a pedofilia é o pior tipo de crime que pode ocorrer, porque é um crime que se comete contra as crianças. É um crime que acaba com a inocência das nossas crianças; que prejudica nossas famílias; que coloca em risco a infância”, disse a autora do PL, Clarissa Garotinho.