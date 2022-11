A Escola Superior de Advocacia (ESA/RS) da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB) realizará o curso de Introdução à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Origem, Conceito e Aplicações. Serão quatro aulas on-line dedicadas ao tema, com a primeira nesta quarta-feira e a última no dia 7/12, das 19h às 21h. A matrícula é paga e pode ser realizada no site da ESA.

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul, por meio da Comissão de Direitos Humanos Sobral Pinto e em cooperação com a Comissão de Diversidade Sexual e Gênero, realizará, nesta quarta-feira, às 17h, o evento A Sociedade da Intolerância e a Diversidade. O encontro ocorrerá de modo presencial, no auditório do 2º andar da sede da OAB, em Porto Alegre.