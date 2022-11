CNJ decide pelo retorno ao trabalho presencial de magistrados de todas as comarcas do País

O julgamento sobre a possibilidade de retorno dos magistrados ocorreu nesta terça-feira (8), e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu pelo retorno ao trabalho presencial de magistrados de todas as comarcas do país. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) esteve presente na sessão e defendeu o retorno pela ampliação do acesso à Justiça no país. O prazo para cumprimento da decisão é de 60 dias.

O presidente do Conselho Federal da OAB Nacional, Beto Simonetti, concordou com a decisão, pois havia defendido o ponto anteriormente. “Nosso objetivo é garantir que a prestação jurisdicional seja acessível a toda a população, que isso não dependa de fatores como acesso à internet para se efetivar. A decisão não inviabiliza procedimentos pela rede, mas deixa essa decisão a cargo do jurisdicionado”, disse Simonetti.

O vice-presidente da OAB nacional, Rafael Horn, que estava presente na sessão, destacou que a decisão não impede a realização de audiências à distância, mas que afirma a importância da presença dos magistrados. “O ato defendido pela OAB não impede, de forma alguma, os atos e audiências telepresenciais e híbridas. A Ordem defende, isso sim, o cumprimento das normativas que determinam a presença física do magistrado nas unidades jurisdicionais e a excepcionalidade das audiências telepresenciais, que existem para atender ao interesse do jurisdicionado e ampliar o acesso à Justiça”.