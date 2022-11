Encontro no TJRS discute encarceramento feminino

Nesta quarta-feira (9), às 10h, ocorre uma reunião para discussão do encarceramento feminino, seus tópicos, problemas e especificidades. O encontro ocorrerá na sala 1.211, no prédio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), em Porto Alegre, e contará com a presença dos integrantes do Fórum Interinstitucional Carcerário do Rio Grande do Sul.

Participará da reunião a diretora da Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, Isadora Carlotto Minozzo, em conjunto com o presidente do FIC, desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, que irá conduzir a reunião. Um dos principais temas será o funcionamento da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac), com a participação da presidente da Apac Feminina de Porto Alegre, Simone Schroeder.