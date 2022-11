CNJ promove seminário sobre equidade de gênero no Judiciário

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está organizando o “Seminário Mulheres na Justiça: Novos Rumos para a Resolução CNJ nº 255”, que busca incentivar a participação feminina no Judiciário e ir em direção à equidade plena.

O evento acontece nos dias 17 e 18 de novembro, no Plenário do CNJ e por transmissão no Youtube, e marca o engajamento do CNJ na campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”, movimento mundial que, no Brasil, começa no dia 20 de novembro.