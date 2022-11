Está em curso a XVII Semana da Conciliação, evento que começou na segunda-feira (7) e vai até sexta-feira (11) nos Tribunais de Justiça, do Trabalho e Federais. A campanha do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é realizada desde 2006 e tem o objetivo de influenciar as partes a resolverem seus conflitos por meio da conciliação. A conciliação pré-processual pode ser realizada pelo site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). As inscrições para o "Prêmio Adpergs de Direitos Humanos - Lélia Gonzalez" foram prorrogadas até 16/11. O tema do prêmio é "Questões étnico-raciais", e poderão inscrever-se pessoas, coletividades ou entidades da sociedade civil organizada que exerçam atividades voltadas à defesa e à implementação dos Direitos Humanos com atividades no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, no tema antirracista.